В аеропорту "Бориспіль" виявили збитки у 7,6 мільйона гривень
Слідчі ДБР винесли підозру трьом працівникам Київської митниці в аеропорту "Бориспіль". Через недбалість митників держава зазнала збитків у 7,6 мільйонів. Про це повідомляє Politeka.net, з посиланням на прес-службу Державного бюро розслідувань.
Протягом двох останніх років, митники неправильно вказували код товару. Це призвело до заниження суми сплати компанією-імпортером податкових і митних платежів на більш ніж 7,6 мільйонів гривень.
Працівники митного поста підозрюються у неналежному виконанні службових обов'язків внаслідок недобросовісного ставлення до них, що спричинило тяжкі наслідки державним інтересам (ч.2 ст. 367 КК України).
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Митникам передбачається покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 5 років з позбавленням права обіймати певні посади до 3 років. Також передбачається штраф до 750 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або без такого. Розслідування триває
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