В аэропорту "Борисполь" обнаружили убыток в 7,6 миллиона гривен
Следователи ГБР вынесли подозрение трем работникам киевской таможни в аэропорту "Борисполь". Из-за халатности таможенников государство понесло убытки в 7,6 миллионов. Об этом сообщает Politeka.net, со ссылкой на пресс-службу Государственного бюро расследований.
В течении двух последних лет, таможенники неправильно указывали код товара. Это привело к занижении суммы уплаты компанией-импортером налоговых и таможенных платежей на более чем 7,6 миллионов гривен.
Работники таможенного поста подозреваются в ненадлежащем исполнении служебных обязанностей вследствие недобросовестного отношения к ним, повлекшее тяжкие последствия государственным интересам (ч. 2 ст. 367 УК Украины).
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Таможенникам предусматривается наказание в виде лешения свободы на срок до 5 лет с лишением права занимать определенные должности до 3 лет. Также предусматривается штраф до 750 необлагаемых минимумов доходов граждан или без такового. Расследование продолжается
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