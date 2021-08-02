В аэропорту "Борисполь" обнаружили убыток в 7,6 миллиона гривен

Следователи ГБР вынесли подозрение трем работникам киевской таможни в аэропорту "Борисполь". Из-за халатности таможенников государство понесло убытки в 7,6 миллионов. Об этом сообщает Politeka.net, со ссылкой на пресс-службу Государственного бюро расследований.

В течении двух последних лет, таможенники неправильно указывали код товара. Это привело к занижении суммы уплаты компанией-импортером налоговых и таможенных платежей на более чем 7,6 миллионов гривен.

Работники таможенного поста подозреваются в ненадлежащем исполнении служебных обязанностей вследствие недобросовестного отношения к ним, повлекшее тяжкие последствия государственным интересам (ч. 2 ст. 367 УК Украины).

Таможенникам предусматривается наказание в виде лешения свободы на срок до 5 лет с лишением права занимать определенные должности до 3 лет. Также предусматривается штраф до 750 необлагаемых минимумов доходов граждан или без такового. Расследование продолжается

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