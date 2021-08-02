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Проблеми на курортах поруч з Азовським морем продовжує засмучувати українців

Медузи виявилися лише квіточками для відпочиваючих на популярному українському курорті. На українському курорті в Бердянську Запорізької області замість медуз до узбережжя затоки прибило тонни морських водоростей. Купи зелених відходів лежать на узбережжі.

Про це повідомляти PRO.berdiansk.biz.

Відпочиваючі кажуть, що метрів 10-15 від берега водоростей вже немає, але цю відстань до чистої води треба ще подолати.



Адже в останні дні липня морська трава заполонила практично всі пляжі в Бердянській затоці.

Орендарі пляжів стали вирішувати цю проблему. До пляжів прибиває величезна кількість морських водоростей, які псують відпочинок туристам, а їх чистять берегову лінію бульдозером.

Варто відзначити, що відпочиваючі в Бердянську з самого початку сезону скаржаться на навалу медуз і судячи з останніх фото і відео, ситуація посилилася.

Люди змушені заходити у воду лише по коліна, оскільки медузи заполонили акваторії пляжів. Українці в мережі жартують, що море перетворилося на кисіль і вже пора придумувати якусь страву з них.

Нагадаємо, відпочиваючих налякали величезні Медузи на пляжах Одеси, відео.

Як повідомляла Politeka, полчища комах захопили українські пляжі слідом за медузами та блохами.

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