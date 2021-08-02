Проблеми на курортах поруч з Азовським морем продовжує засмучувати українців
Медузи виявилися лише квіточками для відпочиваючих на популярному українському курорті. На українському курорті в Бердянську Запорізької області замість медуз до узбережжя затоки прибило тонни морських водоростей. Купи зелених відходів лежать на узбережжі.
Про це повідомляти PRO.berdiansk.biz.
Відпочиваючі кажуть, що метрів 10-15 від берега водоростей вже немає, але цю відстань до чистої води треба ще подолати.
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Адже в останні дні липня морська трава заполонила практично всі пляжі в Бердянській затоці.
Орендарі пляжів стали вирішувати цю проблему. До пляжів прибиває величезна кількість морських водоростей, які псують відпочинок туристам, а їх чистять берегову лінію бульдозером.
Варто відзначити, що відпочиваючі в Бердянську з самого початку сезону скаржаться на навалу медуз і судячи з останніх фото і відео, ситуація посилилася.
Люди змушені заходити у воду лише по коліна, оскільки медузи заполонили акваторії пляжів. Українці в мережі жартують, що море перетворилося на кисіль і вже пора придумувати якусь страву з них.
Нагадаємо, відпочиваючих налякали величезні Медузи на пляжах Одеси, відео.
Як повідомляла Politeka, полчища комах захопили українські пляжі слідом за медузами та блохами.
Також Politeka писала про нашестя медуз і морських бліх: ситуація в Азовському морі різко змінилася