Проблемы на курортах рядом с Азовским морем продолжает расстраивать украинцев
Медузы оказались лишь цветочками для отдыхающих на популярном украинском курорте. На украинском курорте в Бердянске Запорожской области вместо медуз к побережью залива прибило тонны морских водорослей. Кучи зеленых отходов лежат на побережье.
Об этом сообщает PRO.berdiansk.biz.
Отдыхающие говорят, что метров 10-15 от берега водорослей уже нет, но это расстояние до чистой воды надо еще преодолеть.
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Ведь в последние дни июля морская трава заполонила практически все пляжи в Бердянском заливе.
Арендаторы пляжей стали решать эту проблему. К пляжам прибивает огромное количество морских водорослей, которые портят отдых туристам, а их чистят береговую линию бульдозером.
Стоит отметить, что отдыхающие в Бердянске с самого начала сезона жалуются на нашествие медуз и судя по последним фото и видео, ситуация усугубилась.
Люди вынуждены заходить в воду лишь по колена, поскольку медузы заполонили акватории пляжей. Украинцы в сети шутят, что море превратилось в кисель и уже пора придумывать какое-то блюдо из них.
Напомним, отдыхающих напугали огромные медузы на пляжах Одессы, видео.
Как сообщала Politeka, полчища насекомых захватили украинские пляжи вслед за медузами и блохами.
Также Politeka писала про нашествие медуз и морских блох: ситуация в Азовском море резко изменилась.