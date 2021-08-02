Православні відзначають 3 серпня два церковних свята

3 серпня за православним календарем вшановують пам'ять святого Онуфрія Печерського (Мовчазного) і пророка Єзекіїля.

Politeka.net розповість про найважливіші традиції, прикмети і чого не можна робити в цей день.

Історія свята

Онуфрій був ченцем Києво-Печерської Лаври, мешкав у Ближніх печерах, де в даний час знаходяться його нетлінні мощі. Відомості про життя преподобного і обставини, при яких його почали почитати як святого, не збереглися. Відомо лише, що Онуфрій дотримувався мовчазної заборони, як і багато Києво-Печерських ченців. Тому в народі Святий отримав прізвисько "Мовчазний".

Святий пророк Єзекіїль жив у 6 столітті до Різдва Христового. За правління Вавилоном царем Навуходоносором Єзекіїль був захоплений у полон разом з іншими юдеями і там йому відкрилися пророцтва про прийдешній прихід Месії. У його видіннях витлумачили жертву Сина Божого за спокуту гріхів людських. Також Святий Єзекіїль був чудотворцем.

Що не можна робити

У цей день все потрібно робити мовчки. Тільки в самому крайньому випадку можна розмовляти. Навіть такі тривалі роботи, як ремонт і прибирання, наші предки проводили в повній тиші. Вважається, що якщо порушити заборону, то чекатимуть неприємності і хвороби. Також вірили, що на Онісіма слід працювати мовчки, щоб не злякати своє щастя.

Не можна купатися в цей день. Вважалося, що у воді 3 серпня нечисть ховається, тому не можна навіть ногою ступати в ставки, озера і річки. Не можна було навіть перебувати поруч з ними в пізню годину і на самоті, вірили, що можна потонути або зловити пристріт.

Прикмети на 3 серпня

Гроза на Онисима вибухнула, значить, осінь буде теплою.

Якщо на мурашниках з'явилися купи, зима буде холодною.

Сильна роса, до поганого врожаю льону в цьому році.

У лісі 3 серпня зовсім не видно павуків — до дощу.

Виповзають слимаки - до негоди.

Кури не ховаються від дощу - до поліпшення погоди.

Нагадаємо, "Херувимська пісня" у виконанні хору Десятинного монастиря УПЦ посіла перше місце в конкурсі.

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