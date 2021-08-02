Православные отмечают 3 августа два церковных праздника
3 августа по православному календарю чтят память святого Онуфрия Печерского (Молчаливого) и пророка Иезекииля.
Politeka.net расскажет о самых важных традициях, приметах и чего нельзя делать в этот день.
История праздника
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Онуфрий был монахом Киево-Печерской лавры, обитал в Ближних пещерах, где в настоящее время находятся его нетленные мощи. Сведения о жизни преподобного и обстоятельства, при которых его начали почитать как святого, не сохранились. Известно лишь, что Онуфрий соблюдал молчаливый затвор, как и многие киево-печерские монахи. Поэтому в народе святой получил прозвище "Молчаливый".
Святой пророк Иезекииль жил в 6 веке до Рождества Христова. При правлении Вавилоном царем Навуходоносором Иезекииль был захвачен в плен вместе с другими иудеями и там ему открылись пророчества о грядущем приходе Миссии. В его видениях истолковали жертву сына божьего за искупление грехов человеческих. Также святой Иезекииль был чудотворцем.
Что нельзя делать
В этот день все нужно делать молча. Только в самом крайнем случае можно разговаривать. Даже такие длительные работы, как ремонт и уборка, наши предки проводили в полной тишине. Считается, что если нарушить запрет, то будут ожидать неприятности и болезни. Также верили, что на Онисима следует работать молча, чтобы не спугнуть свое счастье.
Нельзя купаться в этот день. Считалось, что в воде 3 августа нечисть прячется, поэтому нельзя даже ногой ступать в пруды, озера и реки. Нельзя было даже находиться рядом с ними в поздний час и в одиночестве, верили, что можно утонуть или поймать сглаз.
Приметы на 3 августа
- Гроза на Онисима разразилась, значит, осень будет теплой.
- Если на муравейниках появились кучи, зима будет холодной.
- Сильная роса, к плохому урожаю льна в этом году.
- В лесу 3 августа совсем не видно пауков — к дождю.
- Выползают слизняки — к ненастью.
- Куры не прячутся от дождя — к улучшению погоды.
Напомним, "Херувимская песнь" в исполнении хора Десятинного монастыря УПЦ заняла первое место в конкурсе.
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