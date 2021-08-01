Український футболіст Андрій Шевченко, який п’ять років тому почав тренувати збірну України, офіційно покинув пост головного тренера

Як пише Politeka.net, Андрій Шевченко – талановитий український футболіст, який виступав за київське "Динамо", "Мілан" та лондонський "Челсі". У 2003 році він став першим українцем, який виграв Лігу чемпіонів, тоді ж став заслуженим майстром спорту України. У 2004 році став володарем "Золотого м’яча". Андрія Шевченка нагородили найвищою державною відзнакою – "Герой України".

У 2016 році Шевченко увійшов до тренерського штабу національної збірної України з футболу, а після Євро-2016 став головним тренером. Зауважимо, що Шевченко став першим тренером збірної України, який вивів команду у плей-оф на Євро-2020 та дійшов з нею до чвертьфіналу.

Сьогодні Андрій Шевченко офіційно заявив, що покидає пост головного тренера збірної.

"Сьогодні добіг кінця мій контракт з Українською асоціацією футболу, я провів п’ять років з головною командою країни. Це була наполеглива робота, яка довела, що ми здатні грати в сучасний футбол. Я вдячний президентові і виконкому УАФ за надану можливість попрацювати зі збірною України, вдячний кожному гравцеві, кожній людині хто допомагав і був причетний до команди", - каже Шевченко.

Хто очолить збірну України з футболу після Андрія Шевченка, поки невідомо.

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