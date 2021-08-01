В Україні значно подорожчає вартість проїзду в громадському транспорті

У більшості випадків підняття тарифів мотивується тим, що перевізники зазнають збитків через пандемію, коронавірусні обмеження, подорожчання палива і запчастин, а також зростання мінімальної зарплати.

Вже починаючи з серпня планується підвищити ціни на ряд маршрутів, що зв'язують Київ і передмістя, пише "Главком".

Не так давно на 4 гривні підняли ціни на маршрутки, які курсують на Ірпінь.

Вартість проїзду в громадському транспорті Житомира також зросте з 1 серпня. Квиток в автобусі стоятиме 8 гривень, а в тролейбусах і трамваях - 6, але при розрахунку карткою можна заощадити гривню при кожній поїздці

У Маріуполі прокотиться на маршрутці або тролейбусі також стане дорожче - ціну підняли до 10 гривень. Квиточок у трамваї обійдеться у 9 гривень.

Подвійне подорожчання чекає жителів і гостей Вінниці - поїздки в громадському транспорті стоятимуть 8 гривень замість 4.

Варто відзначити, що в Києві почали складати списки для видачі перепусток на транспорт під час нового локдауну.

Так, до столичних підприємств звернулися з проханням, зібрати списки співробітників, яким буде потрібен пропуск на транспорт на час можливого карантину восени.





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