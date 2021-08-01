В Украине значительно подорожает стоимость проезда в общественном транспорте
В большинстве случаев поднятие тарифов мотивируется тем, что перевозчики несут убытки из-за пандемии, коронавирусных ограничений, подорожания топлива и запчастей, а также роста минимальной зарплаты.
Уже начиная с августа планируется повысить цены на ряд маршрутов, связывающих Киев и пригород, пишет "Главком".
Не так давно на 4 гривны подняли цены на маршрутки, которые курсируют на Ирпень.
Внучка Софии Ротару наслаждается роскошной жизнью в Италии в обнимку с женихом-миллионером: "Следуйте за мечтами"
Появилось видео с "пьяного" концерта Олега Кензова: "Многие изменят к нему отношение"
Известный продюсер рассказал о Вакарчуке и "мутках" за кулисами Голосу країни: "Куча дурных идей"
Авто, в котором ехал экс-солист Modern Talking с сыном, полностью сгорело: "Отказала педаль и…"
Жена Влада Ямы показала результат теста на беременность: "Бешеная и счастливая"
Стоимость проезда в общественном транспорте Житомира также возрастёт с 1 августа. Билет в автобусе будет стоять 8 гривен, а в троллейбусах и трамваях - 6, но при расчете картой можно сэкономить гривну при каждой поездке
В Мариуполе прокатится на маршрутке или троллейбусе также станет дороже - цену подняли до 10 гривен. Билетик в трамвае обойдется в 9 гривен.
Двойное подорожание ждет жителей и гостей Винницы - поездки в общественном транспорте будут стоять 8 гривен вместо 4.
Стоит отметить, что в Киеве начали составлять списки для выдачи пропусков на транспорт во время нового локдауна.
Так, к столичным предприятиям обратились с просьбой, собрать списки сотрудников, которым будет нужен пропуск на транспорт на время возможного карантина осенью.
Напомним, что украинцев предупредили о третьей волне ковида, началась подготовка
Как сообщала Politeka ранее, ситуация с вирусом в Украине резко изменилась, что надо знать
Также Politeka писала, что 101-летняя украинка победила ковид