В Украине значительно подорожает стоимость проезда в общественном транспорте

В большинстве случаев поднятие тарифов мотивируется тем, что перевозчики несут убытки из-за пандемии, коронавирусных ограничений, подорожания топлива и запчастей, а также роста минимальной зарплаты.

Уже начиная с августа планируется повысить цены на ряд маршрутов, связывающих Киев и пригород, пишет "Главком".

Не так давно на 4 гривны подняли цены на маршрутки, которые курсируют на Ирпень.

Стоимость проезда в общественном транспорте Житомира также возрастёт с 1 августа. Билет в автобусе будет стоять 8 гривен, а в троллейбусах и трамваях - 6, но при расчете картой можно сэкономить гривну при каждой поездке

В Мариуполе прокатится на маршрутке или троллейбусе также станет дороже - цену подняли до 10 гривен. Билетик в трамвае обойдется в 9 гривен.

Двойное подорожание ждет жителей и гостей Винницы - поездки в общественном транспорте будут стоять 8 гривен вместо 4.

Стоит отметить, что в Киеве начали составлять списки для выдачи пропусков на транспорт во время нового локдауна.

Так, к столичным предприятиям обратились с просьбой, собрать списки сотрудников, которым будет нужен пропуск на транспорт на время возможного карантина осенью.





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