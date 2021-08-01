В Украине провели перерасчет пенсий

Так, начиная с июля в Украине подняли пенсии в нескольких категориях, пишет "Главком".

Речь идет о гражданах, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы.

Теперь выплаты по инвалидности, наступившей из-за увечья или заболевания вследствие катастрофы, не могут быть ниже:

для I группы инвалидности - 6000 грн (было 2781 у потерпевших и 3337 у ликвидаторов);

для II группы - 4800 грн ( было 2317 у потерпевших и 2966 у ликвидаторов) ;

для III группы - 3700 грн;

для детей с инвалидностью - 3700 грн (было 1854)

Кроме того, установлены минимальные размеры пенсионных выплат для лиц из числа ликвидаторов последствий аварии на ЧАЭС I категории.

Для I группы-10 340,35 гривны

Для II группы-8 272,28 гривны

Для III группы-6 204,21 гривны

Порядок назначения пенсии изменится с 1 января следующего года.

Стоит отметить, что 1 декабря в Украине планируется пересчитать пенсии из-за повышения прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц. Также 1 октября пересмотрят размеры минимальной пенсии по возрасту из-за повышения минимальной зарплаты.

Плюс планируется дифференцировать социальные гарантии пенсионерам с учетом продолжительности страхового стажа.

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