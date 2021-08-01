В Украине провели перерасчет пенсий
Так, начиная с июля в Украине подняли пенсии в нескольких категориях, пишет "Главком".
Речь идет о гражданах, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы.
Теперь выплаты по инвалидности, наступившей из-за увечья или заболевания вследствие катастрофы, не могут быть ниже:
для I группы инвалидности - 6000 грн (было 2781 у потерпевших и 3337 у ликвидаторов);
Внучка Софии Ротару наслаждается роскошной жизнью в Италии в обнимку с женихом-миллионером: "Следуйте за мечтами"
Настя Приходько мучается от боли, начались осложнения: "Вот такая я опухшая и отекшая"
Григорий Решетник раскрыл, почему Мишина и Эллерт не смогли быть вместе: «У них…»
Солистка "Go_A" попала в конфуз на сцене: "Майка поднялась вместе с бюстгальтером"
48-летняя Руслана на яхте заткнула за пояс Полякову и Гросу: "Стальной пресс тут только у одной"
для II группы - 4800 грн ( было 2317 у потерпевших и 2966 у ликвидаторов) ;
для III группы - 3700 грн;
для детей с инвалидностью - 3700 грн (было 1854)
Кроме того, установлены минимальные размеры пенсионных выплат для лиц из числа ликвидаторов последствий аварии на ЧАЭС I категории.
- Для I группы-10 340,35 гривны
- Для II группы-8 272,28 гривны
- Для III группы-6 204,21 гривны
Порядок назначения пенсии изменится с 1 января следующего года.
Стоит отметить, что 1 декабря в Украине планируется пересчитать пенсии из-за повышения прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц. Также 1 октября пересмотрят размеры минимальной пенсии по возрасту из-за повышения минимальной зарплаты.
Плюс планируется дифференцировать социальные гарантии пенсионерам с учетом продолжительности страхового стажа.
Напомним, что пенсии украинцев выросли, ПФУ сообщил важную информацию
Как сообщала Politeka, пенсии украинцам поднимут еще два раза, в ПФУ назвали суммы
Также Politeka писала, что украинцы получат по 2000 гривен к пенсиям