Чи варто продавати і скуповувати валюту

Всього за липень американська валюта втратила 50 копійок

На сьогодні 31 липня ціна долара США склала 26 гривень 89 копійок. Тобто за добу американська валюта подешевшала на 7 копійок.

Про це свідчать дані НБУ. Як повідомляє КП в Україні, експерти пояснили, чи варто бігти за валютою в обмінники найближчим часом.

НБУ уточнили, що курс долара впав до мінімуму за рік. Нижче вартість валюти була тільки в липні 2020 року-26,77 грн/$.

На наступний тиждень експерти дають різні курсові прогнози. Багато хто допускає збереження курсового коридору 26,80-26,90 грн/$, хоча є і ті, хто вірить у зміцнення гривні до 26,70 грн/$.

Старший аналітик компанії Esperio Ян Кароль пояснив, що американська економіка змогла адаптуватися до поточних умов і стабільно відновлюється: у другому кварталі, згідно з прогнозами експертів, ВВП країни міг вирости на 8,5%.

На думку експерта, все вищесказане означає, що потенціал зміцнення валют проти долара обмежений.

Експерт очікує курс поблизу 27,00 грн за долар і 32.20 грн за євро. З огляду на цей прогноз, покупка доларів на довгий термін за поточним низьким курсом цілком резонна.

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Як повідомляла Politeka, американська валюта різко подешевшала, що буде з курсом найближчим часом.

Також Politeka писала, що буде з курсом долара до кінця літа.