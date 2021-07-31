Стоит ли продавать и скупать валюту

Всего за июль американская валюта потеряла 50 копеек

На сегодня 31 июля цена доллара США составила 26 гривен 89 копеек. То есть за сутки американская валюта подешевела на 7 копеек.

Об этом свидетельствуют данные НБУ. Как сообщает КП в Украине, эксперты пояснили, стоит ли бежать за валютой в обменники в ближайшее время.

НБУ уточнили, что курс доллара упал до минимума за год. Ниже стоимость валюты была только в июле 2020 года – 26,77 грн/$.

На следующую неделю эксперты дают разные курсовые прогнозы. Многие допускают сохранение курсового коридора 26,80-26,90 грн/$, хотя есть и те, кто верит в укрепление гривны до 26,70 грн/$.

Старший аналитик компании Esperio Ян Кароль пояснил, что американская экономика смогла адаптироваться к текущим условиям и стабильно восстанавливается: во втором квартале, согласно прогнозам экспертов, ВВП страны мог вырасти на 8,5%.

По мнению эксперта, все вышесказанное означает, что потенциал укрепления валют против доллара ограничен.

Эксперт ожидает курс вблизи 27,00 грн за доллар и 32.20 грн за евро. Учитывая этот прогноз, покупка долларов на долгий срок по текущему низкому курсу вполне резонна.

Напомним, что украинцев оставляют без денег новым способом, в ПриватБанке рассказали об опасности.

Как сообщала Politeka, американская валюта резко подешевела, что будет с курсом в ближайшее время.

Также Politeka писала, что будет с курсом доллара к концу лета.