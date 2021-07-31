67-річний російський співак Борис Моїсеєв, після перенесених двох інсультів, вкрай рідко з'являється на публіці

Колишній директор співака і його друг Сергій Горох пояснив, що зараз з артистом, передає Teleprogramma.pro.

"Він вкрай рідко виходить в люди, так як соромиться свого зовнішнього вигляду. Будь-яка людина розуміє, що після інсульту він стає зовсім іншим. А Борис Моїсеєв артист і відчуває це особливо гостро", - розповів Сергій Горох.

При цьому н зазначив, що Моїсеєв знаходиться в здоровому глузді, тому тверезо оцінює свій зовнішній вигляд.

Але справа ще й у тому, після перенесених пластичних операцій і особливо інсультів постраждали мовні здібності артиста. Борис Моїсеєв розмовляє повільно і односкладово.

Проте, в кінці травня 2021 року Моїсеєв перервав своє самітництво заради 50-річчя дочки Алли Пугачової Христини Орбакайте. Артист відвідав гучне святкування, де було безліч зірок, хоча і намагався триматися трохи осторонь. Борис Моїсеєв був єдиним з гостей, у кого на обличчі була захисна маска. Не знімав її артист і для фото, якими удостої Аллу Пугачову і Христину Орбакайте.

Відзначається, що Моїсеєв вважає дочку Алли Пугачової частиною своєї сім'ї і навіть пообіцяв залишити їй у спадок квартиру в Латвії.

Як відомо, Борис Моїсеєв пережив інсульт в 2010 році співак. В результаті зупинки серця він був підключений до апарату штучної вентиляції легенів. Однак тоді досить швидко він зумів відновитися.

Ще один інсульт трапився у Моїсеєва в 2015 році, тоді його стан сильно погіршився.

І хоча зараз Бориса Моїсеєва можна рідко десь побачити, Шанувальники не забувають про нього. Кадри які час від часу спливуть в мережі викликають бурхливу реакцію Моїсеєву бажають здоров'я і одужання.

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