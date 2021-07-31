67-летний российский певец Борис Моисеев, после перенесенных двух инсультов, крайне редко появляется на публике

Бывший директор певца и его друг Сергей Горох пояснил, что сейчас с артистом, передает Teleprogramma.pro.

«Он крайне редко выходит в люди, так как стесняется своего внешнего вида. Любой человек понимает, что после инсульта он становится совсем другим. А Борис Моисеев артист и ощущает это особенно остро», — рассказал Сергей Горох.

При этом н отметил, что Моисеев находится в здравом уме, поэтому трезво оценивает свой внешний вид.

Но дело еще и в том, после перенесенных пластических операций и особенно инсультов пострадали речевые способности артиста. Борис Моисеев разговаривает медленно и односложно.

Тем не менее, в конце мая 2021 года Моисеев прервал свое затворничество ради 50-летия дочери Аллы Пугачевой Кристины Орбакайте. Артист посетил шумное празднование, где было множество звезд, хотя и старался держаться немного в стороне. Борис Моисеев был единственным из гостей, у кого на лице была защитная маска. Не снимал ее артист и для фото, которыми удостои Аллу Пугачеву и Кристину Орбакайте.

Отмечается, что Моисеев считает дочь Аллы Пугачевой частью своей семьи и даже пообещал оставить ей в наследство квартиру в Латвии.

Как известно, Борис Моисеев пережил инсульт в 2010 году певец. В результате остановки сердца он был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Однако тогда довольно быстро он сумел восстановиться.

Еще один инсульт случился у Моисеева в 2015 году, тогда его состояние сильно ухудшилось.

И хотя сейчас Бориса Моисеева можно редко где-то увидеть, поклонники не забывают о нем. Кадры которые время от времени всплыват в Сети вызывают бурную реакцию Моисееву желают здоровья и выздоровления.

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