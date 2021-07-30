На Хмельниччині вдалося розшукати пенсіонера, який зник чотири місяці тому
Як передає Politeka.net, подробиці повідомили у прес-службі Шепетівського відділення поліції.
63-річний чоловік зник безвісти ще в березні. Спочатку рідні шукали його своїми силами, оскільки пенсіонер страждає від втрат пам'яті і неодноразово йшов з дому.
Коли у них нічого не вийшло, сестра зниклого звернулася за допомогою до правоохоронців.
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Пошуки чоловіка тривали більше чотирьох місяців, проте поліцейський офіцер громади Олег Паліга, на території обслуговування якого проживав зниклий, не здавався.
"Наполегливість офіцера дала свій результат: дідусь знайшовся у Волинській області, за більш ніж 200 км від місця свого зникнення", - йдеться в повідомленні.
Виявилося, що зниклий чоловік подорожував по стані і його занесло на Волинь.
У пенсіонера при собі навіть не було документів, а знайти його вдалося в лікарні.
Причину, з якої він пішов з дому він назвати не зміг, але був дуже радий повернутися до сім'ї.
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