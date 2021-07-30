На Хмельниччині вдалося розшукати пенсіонера, який зник чотири місяці тому

Як передає Politeka.net, подробиці повідомили у прес-службі Шепетівського відділення поліції.

63-річний чоловік зник безвісти ще в березні. Спочатку рідні шукали його своїми силами, оскільки пенсіонер страждає від втрат пам'яті і неодноразово йшов з дому.

Коли у них нічого не вийшло, сестра зниклого звернулася за допомогою до правоохоронців.

Пошуки чоловіка тривали більше чотирьох місяців, проте поліцейський офіцер громади Олег Паліга, на території обслуговування якого проживав зниклий, не здавався.

"Наполегливість офіцера дала свій результат: дідусь знайшовся у Волинській області, за більш ніж 200 км від місця свого зникнення", - йдеться в повідомленні.

Виявилося, що зниклий чоловік подорожував по стані і його занесло на Волинь.

У пенсіонера при собі навіть не було документів, а знайти його вдалося в лікарні.

Причину, з якої він пішов з дому він назвати не зміг, але був дуже радий повернутися до сім'ї.

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