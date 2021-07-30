На Хмельниччине удалось разыскать пенсионера, который исчез четыре месяца назад

Как передает Politeka.net, подробности сообщили в пресс-службе Шепетовского отделения полиции.

63-летний мужчина пропал без вести еще марте. Сначала родные искали его своими силами, поскольку пенсионер страдает от потерь памяти и неоднократно уходил из дома.

Когда у них ничего не получилось, сестра пропавшего обратилась за помощью к правоохранителям.

Поиски мужчины длились более четырех месяцев, однако полицейский офицер общины Олег Палига, на территории обслуживания которого проживал пропавший, не сдавался.

"Настойчивость офицера дала свой результат: дедушка нашелся в Волынской области, за более чем 200 км от места своего исчезновения", - говорится в сообщении.

Оказалось, что пропавший мужчина путешествовал по стане и итоге его занесло на Волынь.

У пенсионера при себе даже не было документов, а найти его удалось в больнице.

Причину, по какой он ушел из дома он назвать не смог, но был очень рад вернуться к семье.

Как сообщала Politeka, трагедия произошла с бабушкой, которую искала сотня людей: "сразу после выписки из больницы"

Также Politeka писала, что беда случилась с трехлетним ребенком на детской площадке.

Напомним, ребенок исчез из больницы: дежурный врач раскрыл подробности.