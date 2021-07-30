На Хмельниччине удалось разыскать пенсионера, который исчез четыре месяца назад
Как передает Politeka.net, подробности сообщили в пресс-службе Шепетовского отделения полиции.
63-летний мужчина пропал без вести еще марте. Сначала родные искали его своими силами, поскольку пенсионер страдает от потерь памяти и неоднократно уходил из дома.
Когда у них ничего не получилось, сестра пропавшего обратилась за помощью к правоохранителям.
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Поиски мужчины длились более четырех месяцев, однако полицейский офицер общины Олег Палига, на территории обслуживания которого проживал пропавший, не сдавался.
"Настойчивость офицера дала свой результат: дедушка нашелся в Волынской области, за более чем 200 км от места своего исчезновения", - говорится в сообщении.
Оказалось, что пропавший мужчина путешествовал по стане и итоге его занесло на Волынь.
У пенсионера при себе даже не было документов, а найти его удалось в больнице.
Причину, по какой он ушел из дома он назвать не смог, но был очень рад вернуться к семье.
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Также Politeka писала, что беда случилась с трехлетним ребенком на детской площадке.
Напомним, ребенок исчез из больницы: дежурный врач раскрыл подробности.