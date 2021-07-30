У мережі з'явилися фото аварії

Як раніше передавала Politeka.net, у Полтавській області біля станції Решетилівка, в селищі Покровське, сталася ДТП. Черговий потяг врізався у вантажний трейлер. У мережі з'явилися фото події, про це повідомляє телеграм-канал PavlovskiyNews.

Як видно на фото, вантажний трейлер переїжджав залізничні колії, і його зніс поїзд. Після зіткнення сталася пожежа і згорів один з вагонів поїзда.

Рятувальники повідомляють, що жертв немає, але жінка - чергова постраждала на місці. Її стан середньої тяжкості, зараз постраждала перебуває в місцевій лікарні.

Зіткнення сталося вночі, о 2:51. Зараз на місці працюють залізничники, щоб прискорити відновлення роботи залізничного транспорту.

Раніше повідомлялося, вантажівка перекинулася на трасі Київ-Одеса, паливо розлито по дорозі: терміново викликали рятувальників

Також, розбився автобус, що перевозив десятки паломників з Києва до Львова: з'явилися подробиці і фото ДТП

Politeka розповідала, "Майже всмятку": батько і 15-річний син загинули через фатальну помилку, кадри з місця ДТП





