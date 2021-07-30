У мережі з'явилися фото аварії
Як раніше передавала Politeka.net, у Полтавській області біля станції Решетилівка, в селищі Покровське, сталася ДТП. Черговий потяг врізався у вантажний трейлер. У мережі з'явилися фото події, про це повідомляє телеграм-канал PavlovskiyNews.
Як видно на фото, вантажний трейлер переїжджав залізничні колії, і його зніс поїзд. Після зіткнення сталася пожежа і згорів один з вагонів поїзда.
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Рятувальники повідомляють, що жертв немає, але жінка - чергова постраждала на місці. Її стан середньої тяжкості, зараз постраждала перебуває в місцевій лікарні.
Зіткнення сталося вночі, о 2:51. Зараз на місці працюють залізничники, щоб прискорити відновлення роботи залізничного транспорту.
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