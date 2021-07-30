У 353 населених пунктах в Україні залишилися без світла
В результаті погіршення погодних умов без електроенергії залишилися 353 населених пункти. Про це повідомляє Politeka.net з посиланням на ДСНС України.
Через пориви вітру, дощі, гроз, знеструмлені опинилися 13 областей. Як передають, це сталося через спрацювання систем автоматичного захисту.
"Станом на 7 год. 30 липня внаслідок ускладнення погодних умов (пориви вітру, дощ, гроза) через спрацювання систем автоматичного захисту ЛЕП знеструмлено 353 населених пункти в 13 областях (Київська-102, Чернівецька - 71, Чернігівська - 39, Хмельницька - 28, Дніпропетровська - 21, Донецька - 20 Житомирська - 20, Кіровоградська - 13, Запорізька - 12, Сумська - 10, Черкаська - 9, Луганська - 6 та Херсонська - 2).", повідомляють про подію прес-служба ДСНС України.
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