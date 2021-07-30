Без света остались более 300 населенных пунктов

В 353 населенных пунктах в Украине остались без света

В результате ухудшения погодных условий без электроэнергии остались 353 населенных пункта. Об этом сообщает Politeka.net со ссылкой на ГСЧС Украины.

Из-за порывов ветра, дождей, гроз, обесточены оказались 13 областей. Как передают, это произошло из-за срабатывания систем автоматической защиты.

"По состоянию на 7 ч. 30 июля в результате осложнения погодных условий (порывы ветра, дождь, гроза) из-за срабатывания систем автоматической защиты ЛЭП обесточены 353 населенных пункта в 13 областях (Киевская - 102, Черновицкая - 71, Черниговская - 39, Хмельницкая - 28, Днепропетровская - 21, Донецкая - 20 Житомирская - 20, Кировоградская - 13, Запорожская - 12, Сумская - 10, Черкасская - 9, Луганская - 6 и Херсонская - 2).", сообщают о происшествии пресс-служба ГСЧС Украины.

Бригады облэнерго уже привлечены к работе по восстановлению электроснабжения.

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