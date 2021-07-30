У Карпатах у туристів влучила блискавка

Як передає Politeka.net, подробиці інциденту повідомили на Telegram-каналі ДСНС України.

Повідомлення про постраждалих після удару блискавки надійшло рятувальникам вдень, 29 липня.

Туристична група з 8-ми осіб рухалися по маршруту в районі Боржавського хребта.

Як виявилося, троє з них постраждали від удару блискавки. Рятувальники на спецтехніці знайшли їх через кілька годин і надали першу допомогу.

Популярні новини зараз

Сумна дочка Ані Лорак стривожила виглядом на батьківщині батька: "Софійка, все добре..."

Не стало зірки популярних фільмів і серіалів: актор повторив моторошну долю свого брата

Суддя "Майстер Шеф" Хіменес-Браво показав українцям, в кого закохався: "Прийшов час познайомити вас трохи ближче"

Ексдружина Дзідзьо Slavia після розлучення більше не одна і знову щаслива: "Тарас набагато красивіший"

Сяюча Мішина і переможець "Танців з зірками" знову разом, про Еллерта ні слова: "Ну що..."
Показати ще

Пізніше вони були доставлені в місцеву лікарню.

Варто відзначити, що гроза влітку – явище звичайне і небезпечне. Необхідно знати, як убезпечити себе від удару блискавки.

Перш за все під час грози варто уникати відкритої місцевості.

дощ, гроза, злива, скрін

Згідно зі статистикою, з 10 людей, в яких потрапляє блискавка, лише дев'ять залишаються в живих.

У потерпілого від розряду найчастіше відбувається зупинка серця, втрата свідомості і тимчасові або постійні неврологічні розлади