У Карпатах у туристів влучила блискавка
Як передає Politeka.net, подробиці інциденту повідомили на Telegram-каналі ДСНС України.
Повідомлення про постраждалих після удару блискавки надійшло рятувальникам вдень, 29 липня.
Туристична група з 8-ми осіб рухалися по маршруту в районі Боржавського хребта.
Як виявилося, троє з них постраждали від удару блискавки. Рятувальники на спецтехніці знайшли їх через кілька годин і надали першу допомогу.
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Пізніше вони були доставлені в місцеву лікарню.
Варто відзначити, що гроза влітку – явище звичайне і небезпечне. Необхідно знати, як убезпечити себе від удару блискавки.
Перш за все під час грози варто уникати відкритої місцевості.
Згідно зі статистикою, з 10 людей, в яких потрапляє блискавка, лише дев'ять залишаються в живих.
У потерпілого від розряду найчастіше відбувається зупинка серця, втрата свідомості і тимчасові або постійні неврологічні розлади
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