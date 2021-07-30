У Карпатах у туристів влучила блискавка

Як передає Politeka.net, подробиці інциденту повідомили на Telegram-каналі ДСНС України.

Повідомлення про постраждалих після удару блискавки надійшло рятувальникам вдень, 29 липня.

Туристична група з 8-ми осіб рухалися по маршруту в районі Боржавського хребта.

Як виявилося, троє з них постраждали від удару блискавки. Рятувальники на спецтехніці знайшли їх через кілька годин і надали першу допомогу.

Пізніше вони були доставлені в місцеву лікарню.

Варто відзначити, що гроза влітку – явище звичайне і небезпечне. Необхідно знати, як убезпечити себе від удару блискавки.

Перш за все під час грози варто уникати відкритої місцевості.

Згідно зі статистикою, з 10 людей, в яких потрапляє блискавка, лише дев'ять залишаються в живих.

У потерпілого від розряду найчастіше відбувається зупинка серця, втрата свідомості і тимчасові або постійні неврологічні розлади

