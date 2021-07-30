В Карпатах в туристов попала молния
Как передает Politeka.net, подробности инцидента сообщили на Telegram-канале ГСЧС Украины.
Сообщение о пострадавших после удара молнии поступило спасателям днем, 29 июля.
Туристическая группа с 8-ми человек двигались по маршруту в районе Боржавского хребта.
Как оказалось, трое из них пострадали от удара молнии. Спасатели на спецтехнике нашли их спустя несколько часов и оказали первую помощь.
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Позже они были доставлены в местную больницу.
Стоит отметить, что гроза летом – явление обычное и опасное. Необходимо знать, как обезопасить себя от удара молнии.
Прежде всего во время грозы стоит избегать открытой местности.
Согласно статистике, из 10 людей, в которых попадает молния, лишь девять остаются в живых.
У пострадавшего от разряда чаще всего происходит остановка сердца, потеря сознания и временные или постоянные неврологические расстройства
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