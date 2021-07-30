В Карпатах в туристов попала молния

Как передает Politeka.net, подробности инцидента сообщили на Telegram-канале ГСЧС Украины.

Сообщение о пострадавших после удара молнии поступило спасателям днем, 29 июля.

Туристическая группа с 8-ми человек двигались по маршруту в районе Боржавского хребта.

Как оказалось, трое из них пострадали от удара молнии. Спасатели на спецтехнике нашли их спустя несколько часов и оказали первую помощь.

Позже они были доставлены в местную больницу.

Стоит отметить, что гроза летом – явление обычное и опасное. Необходимо знать, как обезопасить себя от удара молнии.

Прежде всего во время грозы стоит избегать открытой местности.

Согласно статистике, из 10 людей, в которых попадает молния, лишь девять остаются в живых.

У пострадавшего от разряда чаще всего происходит остановка сердца, потеря сознания и временные или постоянные неврологические расстройства

