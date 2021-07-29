У Туреччині масштабні лісові пожежі дісталися популярних курортів, у зв'язку з чим відпочиваючих почали евакуювати

Про серйозну НП в Туреччині, куди щорічно їздять на відпочинок багато українців, стало відомо 28 липня. У горах Анталії розгорілася сильна пожежа, яка через сильний вітер почала швидко поширюватися і ще напередодні досягла окремих житлових районів. 29 липня ситуація в країні погіршилася: вогонь дістався до відомого курортного міста Мармаріс і вже підійшов впритул до житлових кварталів.

До гасіння пожеж в цьому районі були залучені літак, 5 вертольотів і 30 пожежних машин.

Через НП перекрита дорога, що зв'язує Мармарис з курортним селищем Ічмелер.

Вогонь також дістався до готелів в районах Сітелер, Армуталан і Тюрбан, де відпочивають туристи. Приїжджих вже почали евакуювати. В даний момент мова йде про відпочиваючих, які зупинилися в двох тризіркових готелях і чотирьох віллах. Деякі туристи, які зупинилися в розташованих неподалік готелях, почали виїжджати самостійно.

Ülkenin çeşitli illerinde çıkan yangınlardan sonra şimdi de Marmaris’te yangın başladı.



AKCİĞERLERİMİZ YANIYOR!

pic.twitter.com/C9yCHV7kgn — Türk’e Dair (@TurkcuPaylasim) July 29, 2021

Відомо також, що пожежі підійшли ще й до міста Бодрум.

За останніми даними, в результаті пожеж в Туреччині загинули троє місцевих жителів, ще більше сотні людей постраждали. У Міністерстві закордонних справ України повідомили, що серед постраждалих українців не було. При цьому, за словами українського консула, зараз в країні перебуває близько 100 тисяч українців.

У свою чергу, прес-секретар МЗС України Олег Ніколенко в коментарі РБК-Україна уточнив, що поки евакуація українців з Туреччини не планується, однак якщо відомство почне отримувати масові звернення, то будуть вжиті відповідні заходи.

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