В Турции масштабные лесные пожары добрались до популярных курортов, в связи с чем отдыхающих начали эвакуировать

О серьезном ЧП в Турции, куда ежегодно ездят на отдых многие украинцы, стало известно 28 июля. В горах Антальи разгорелся сильный пожар, который из-за сильного ветра начал быстро распространяться и еще накануне достиг отдельных жилых районов. 29 июля ситуация в стране ухудшилась: огонь добрался до известного курортного города Мармарис и уже подошел вплотную к жилым кварталам.

К тушению пожаров в этом районе были привлечены самолет, 5 вертолетов и 30 пожарных машин.

Из-за ЧП перекрыта дорога, связывающая Мармарис с курортным поселком Ичмелер.

Огонь также добрался до гостиниц в районах Сителер, Армуталан и Тюрбан, где отдыхают туристы. Приезжих уже начали эвакуировать. В данный момент речь идет об отдыхающих, которые остановились в двух трехзвездочных отелях и четырех виллах. Некоторые туристы, которые остановились в расположенных неподалеку гостиницах, начали выезжать самостоятельно.

Ülkenin çeşitli illerinde çıkan yangınlardan sonra şimdi de Marmaris’te yangın başladı.



AKCİĞERLERİMİZ YANIYOR!

pic.twitter.com/C9yCHV7kgn — Türk’e Dair (@TurkcuPaylasim) July 29, 2021

Известно также, что пожары подошли еще и к городу Бодрум.

По последним данным, в результате пожаров в Турции погибли трое местных жителей, еще более сотни человек пострадали. В Министерстве иностранных дел Украины сообщили, что среди пострадавших украинцев не было. При этом, по словам украинского консула, сейчас в стране находится около 100 тысяч украинцев.

В свою очередь, пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко в комментарии РБК-Украине уточнил, что пока эвакуация украинцев из Турции не планируется, однако если ведомство начнет получать массовые обращения, то будут предприняты соответствующие меры.

Напомним, пожар охватил библиотеку и медпункт: кадры и детали ЧП на Одесчине.

Как сообщала Politeka, популярный среди украинцев курорт охватили масштабные пожары, пламя добралось до домов.

Также Politeka писала, что масштабный пожар охватил Хортицу: в руководстве говорят о поджоге.