Шахраї намагалися виманити особисті дані українців

Як передає Politeka.net, про злочинну схему розповіли на сайті НБУ.

Так, вдалося виявити сайт, де зловмисники пропонували користувачам залишити інформацію про платіжні картки та фінансовий номер телефону.



Шахраї намагалися скопіювати Систему BankID НБУ. Зараз цей сайт заблокований.

У НБУ попередили, що система BankID НБУ та її сайт не вимагають збору будь-якої інформації від користувачів.

"Національний банк не збирає і не зберігає персональні дані громадян, зокрема номери телефонів і тим більше – платіжних карт", - йдеться в повідомленні.

Також наголошується, що сайти, які належать НБУ, розміщуються виключно на державному домені gov.ua.

Раніше в Одесі поліція затримала аферистів, які створили фейковий магазин техніки і виманили у клієнтів більше мільйона гривень.

Шахраї створили кілька інтернет-магазинів, в яких продавали електронну, мобільну, комп'ютерну та іншу техніку «зі знижкою» на умовах передоплати.

Нагадаємо, гроші з рахунків українців списуватимуть автоматично: важливий наказ Мін'юсту набув чинності.

Як повідомляла Politeka, українців попередили, де можуть підсунути фальшиві гривні.

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