Це вже не жарти!

На Львівщині почалася навала слимаків

Як передає Politeka.net, кадри "масової атаки" молюсків опублікувала в місцевому Facebook-пабліку.

За словами жінки, люди з Пустомитівською ТГ зіткнулися з дуже серйозною проблемою, а саме з "слимаком іспанським". Цей вид вважається серйозним шкідником як в садівництві, так і в сільському господарстві.

Українка каже, що молюски розмножуються з такою швидкістю, що вже пора задуматися про комплексні методи з ліквідації цих шкідників.

"Люди щодня відрами збирають, сіллю посипають, то розчинами поливають, і все марно... Вони пошкоджують всі рослини на своєму шляху і лізуть людям просто в будинок", - розповіді жінка.

У коментарях під постом місцеві жителі також обурили навалою слимаків, а деякі відзначили, що відчувають проблеми серйозніше.

"Протягом місяця я систематично щоранку збираю їх і просто вражена від навали тієї епідемії! Щоденний урожай, який збираю - 10 літрове відро щодня, після дощу хоч бери граблі і греби, тому що їх просто не злічити один на одному!", - писали під постом.

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