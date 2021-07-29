На Львовщине началось нашествие слизней
Как передает Politeka.net, кадры "массовой атаки" моллюсков опубликовала в местном Facebook-паблике.
По словам женщины, люди с Пустомытовской ТГ столкнулись с очень серьезной проблемой, а именно с "Слизнем испанским". Этот вид считается серьезным вредителем как в садоводстве, так и в сельском хозяйстве.
Украинка говорит, что моллюски размножаются с такой скоростью, что уже пора задуматься о комплексных методах по ликвидации этих вредителей.
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"Люди ежедневно ведрами собирают, солью посыпают, то растворами поливают, и все напрасно... Они повреждают все растения на своем пути и лезут людям просто в дом", - рассказа женщина.
В комментариях под постом местные жители также возмутили нашествием слизней, а некоторые отметили, что испытывают проблемы посерьезней.
"В течение месяца я систематично каждое утро собираю их и просто поражена от нашествия той эпидемии! Ежедневный урожай, который собираю - 10 литровое ведро ежедневно, после дождя хоть бери грабли и греби, потому что их просто не счесть друг на друге!", - писали под постом.
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