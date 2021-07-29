По Україні найближчими днями пройде атмосферний фронт
Як передає Politeka.net, про це повідомила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.
За словами фахівця, 30 липня опадів не побачать тільки жителі західних областей.
"Схід і Південь України, а також Дніпро з районами буде утримуватися спеку, +30+34 градуси.
У Києві завтра також температура повітря ненабагато знизиться. Протягом дня передбачається + 27 +29, місцями до + 30 градусів", - повідомила Діденко.
Також синоптик уточнила, що спека в Україні не спаде до кінця тижня. Істотне похолодання спочатку прийде на захід країни 2 серпня, а вже 3-го з полегшенням зітхнуть всі українці.
В Українському гідрометцентрі, в свою чергу, попереджають, що 30 липня по всій території України очікуються грози, а на заході - град і шквали.
Раніше народний синоптик Леонід Горбань склав прогноз погоди на серпень 2021. Фахівець повідомив, що буде жарко і практично без дощів, а термометри можуть показати +40 в південних і східних регіонах країни.
Нагадаємо, що потужна стихія атакувала Україну, в епіцентрі сотні населених пунктів.
Як Politeka писала, що через негоду водою в Одесі знову затопило низку міських вулиць, цього разу найбільше дісталося хімічній.
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Також Politeka повідомляла, що Київ перетворився на" величезну калюжу", кадри наслідків негоди в центрі столиці.