За словами фахівця, 30 липня опадів не побачать тільки жителі західних областей.

Як передає Politeka.net , про це повідомила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.

"Схід і Південь України, а також Дніпро з районами буде утримуватися спеку, +30+34 градуси.

Також синоптик уточнила, що спека в Україні не спаде до кінця тижня. Істотне похолодання спочатку прийде на захід країни 2 серпня, а вже 3-го з полегшенням зітхнуть всі українці.

У Києві завтра також температура повітря ненабагато знизиться. Протягом дня передбачається + 27 +29, місцями до + 30 градусів", - повідомила Діденко.

В Українському гідрометцентрі, в свою чергу, попереджають, що 30 липня по всій території України очікуються грози, а на заході - град і шквали.

Раніше народний синоптик Леонід Горбань склав прогноз погоди на серпень 2021. Фахівець повідомив, що буде жарко і практично без дощів, а термометри можуть показати +40 в південних і східних регіонах країни.