За прогнозами експертів населення України стане менше до 2030 року

За даними електронного перепису населення в 2019 році, в Україні проживає 37,29 мільйонів чоловік. Директор Інституту демографії та соціальних досліджень ім. Птухи НАНУ Елла Лібанова розповіла ЗМІ про те, що ця цифра зміниться до 2030 року.

Так, за словами експерта, населення України становитиме приблизно 36 мільйонів чоловік. Що говорить про те, що населення зменшиться.

Елла Лібанова вважає, що проблема не в чисельності населення, а в бідності, в нерівності і в ганебній для суспільства якості життя більшості пенсіонерів.

"Скорочення населення-це погано, тому що люди їдуть, люди живуть мало, живуть погано і нещасливо", розповідає експерт.

Також Елла Лібанова стверджує, що якщо ініційовані владою програми зі збереження здоров'я українців будуть реалізовані, як годиться, то через 5 років збільшиться тривалість життя жителів України.

Politeka передавала, українцям стане складніше вийти на пенсію: нові вимоги до стажу, "Хто не виконає умови, працюватиме до..."

Також, скасування масок в Україні, в МОЗ назвали головну умову: "Коли велика частина населення..."

Раніше повідомлялося, нереальні кліматичні амбіції можуть обернутися для України втратою робочих місць і бюджетних надходжень-екологи