По прогнозам экспертов население Украины станет меньше к 2030 году
По данным электронной переписи населения в 2019 году, в Украине проживает 37,29 миллионов человек. Директор Института демографии и социальных исследований им. Птухи НАНУ Элла Либанова рассказала СМИ о том, что эта цифра изменится к 2030 году.
Так, по словам эксперта, население Украины будет составлять примерно 36 миллионов человек. Что говорит о том, что население уменьшится.
Элла Либанова считает, что проблема не численности населения, а в бедности, в неравности и в позорном для общества качестве жизни большинства пенсионеров.
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"Сокращение населения - это плохо, потому что люди уезжают, люди живут мало, живут плохо и несчастливо", рассказывает эксперт.
Также Элла Либанова утверждает, что если инициированные властями программы по сохранению здоровья украинцев будут реализованы, как положено, то через 5 лет увеличится продолжительность жизни жителей Украины.
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