У Львові всередині демонтованого пам'ятник знайшли так звану " капсулу часу"
Про це повідомляють на сторінці історичного музею Територія Терору в Instagram.
Монумент Слави - пам'ятник, присвячений переможцям над нацизмом під час Великої Вітчизняної війни. У 2018-2019 році був проведений демонтаж меморіалу через його аварійний стан.
Монумент Слави був переміщений до музею у Львові. І так, 28 липня всередині пам'ятника була знайдена так звана "капсула часу", яка являє собою два списки.
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"Друзі, ділимося з Вами процесом відкриття так званої "капсули часу", яка була закладена всередині Монумента Слави в 1970 році.
Капсула була знайдена під час переміщення Монумента в музей", пише Історичний музей на своїй сторінці в Instagram.
У першому списку були знайдені 108 імен, а в другому 54.
Як повідомляє музей," капсула часу " стане експонатом одного з їх фонду.
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