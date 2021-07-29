Во Львове внутри демонтированного памятника нашли так называемую "капсулу времени"

Об этом сообщают на странице исторического музея Территория Террору в Инстаграм.

Монумент славы - памятник, посвященный победителям над нацизмом во время Великой Отечественной войны. В 2018-2019 году был произведен демонтаж мемориала из-за его аварийного состояния.

Монумент славы был перемещен в музей во Львове. И так, 28 июля внутри памятника была найдена так называемая "капсула времени", которая представляет собой два списка.

"Друзья, делимся с Вами процессом открытия так называемой "капсулы времени", которая была заложена внутри Монумента славы в 1970 году.

Капсула была найдена во время перемещения Монумента в музей", пишет исторический музей на своей странице в Инстаграм.

В первом списке были найдены 108 имен, а во втором 54.

Как сообщает музей, "капсула времени" станет экспонатом одного из их фонда.

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