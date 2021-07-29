В Києві жінка в алкогольному сп'янінні сіла за кермо

У Києві жінка сіла за кермо в стадії сп'яніння на очах у працівників поліції. Як повідомляє "Київ Оперативний", 28 липня поліції надійшов виклик через конфлікт в магазині "АТБ" на вулиці Лобановського. Однак, їм не довелося його вирішувати оскільки все владнали. Пізніше до поліцейських підійшов охоронець магазину і вказав на жінку, яка за його словами перебувала в стадії алкогольного сп'яніння і влаштувала скандал в магазині.

Працівники поліції переконалися в тому, що жінка, яка вчинила скандал, приїхала дійсно в стадії алкогольного сп'яніння. Коли поліцейські "зв'язали" її, то жінка обурено почала кричати: "я просто гуляла з собакою...Ви не знаєте хто я!". Порушниця продовжувала кричати і погрожувати своїм високим статусом.

За даними джерела, скандалісткою виявилася дружина Київського митника Сергія Василенка. Також з'ясувалося, що вона кандидат на посаду "головного державного інспектора".

Жінка вже двічі була затримана за водіння в п'яному вигляді - обидва випадки зареєстровані в 2017 році.

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