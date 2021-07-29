В Києві жінка в алкогольному сп'янінні сіла за кермо
У Києві жінка сіла за кермо в стадії сп'яніння на очах у працівників поліції. Як повідомляє "Київ Оперативний", 28 липня поліції надійшов виклик через конфлікт в магазині "АТБ" на вулиці Лобановського. Однак, їм не довелося його вирішувати оскільки все владнали. Пізніше до поліцейських підійшов охоронець магазину і вказав на жінку, яка за його словами перебувала в стадії алкогольного сп'яніння і влаштувала скандал в магазині.
Працівники поліції переконалися в тому, що жінка, яка вчинила скандал, приїхала дійсно в стадії алкогольного сп'яніння. Коли поліцейські "зв'язали" її, то жінка обурено почала кричати: "я просто гуляла з собакою...Ви не знаєте хто я!". Порушниця продовжувала кричати і погрожувати своїм високим статусом.
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За даними джерела, скандалісткою виявилася дружина Київського митника Сергія Василенка. Також з'ясувалося, що вона кандидат на посаду "головного державного інспектора".
Жінка вже двічі була затримана за водіння в п'яному вигляді - обидва випадки зареєстровані в 2017 році.
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