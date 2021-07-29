В Киеве женщина в алкогольном опьянении села за руль

В Киеве женщина села за руль в стадии опьянения на глазах у работников полиции. Как сообщает "Киев Оперативный", 28 июля полиции поступил вызов из-за конфликта в магазине "АТБ" на улице Лобановского. Однако, им не пришлось его решать поскольку всё уладили. Позже к полицейским подошел охранник магазина и указал на женщину, которая по его словам находилась в стадии алкогольного опьянения и устроила скандал в магазине.

Работники полиции убедились в том, что женщина, учинившая скандал, приехала действительно в стадии алкогольного опьянения. Когда полицейские "связали" её, то женщина возмущенно начала кричать: "Я просто гуляла с собакой...Вы не знаете кто я!". Нарушительница продолжала кричать и угрожать своим высоким статусом.

По данным источника, скандалисткой оказалась жена киевского таможенника Сергея Василенко. Также выяснилось, что она кандидат на должность "Главного государственного инспектора".

Женщина уже дважды была задержана за вождение в пьяном виде - оба случая зарегистрированы в 2017 году.

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