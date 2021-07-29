В Киеве женщина в алкогольном опьянении села за руль
В Киеве женщина села за руль в стадии опьянения на глазах у работников полиции. Как сообщает "Киев Оперативный", 28 июля полиции поступил вызов из-за конфликта в магазине "АТБ" на улице Лобановского. Однако, им не пришлось его решать поскольку всё уладили. Позже к полицейским подошел охранник магазина и указал на женщину, которая по его словам находилась в стадии алкогольного опьянения и устроила скандал в магазине.
Работники полиции убедились в том, что женщина, учинившая скандал, приехала действительно в стадии алкогольного опьянения. Когда полицейские "связали" её, то женщина возмущенно начала кричать: "Я просто гуляла с собакой...Вы не знаете кто я!". Нарушительница продолжала кричать и угрожать своим высоким статусом.
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По данным источника, скандалисткой оказалась жена киевского таможенника Сергея Василенко. Также выяснилось, что она кандидат на должность "Главного государственного инспектора".
Женщина уже дважды была задержана за вождение в пьяном виде - оба случая зарегистрированы в 2017 году.
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