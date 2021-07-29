Цей день важливий для православних

У народі відзначають свято вогняної Марії

Православні християни 30 липня згадують святу Марину (Маргариту) Антіохійську і Лазаря Галісійського. У наших предків вони асоціювалися з дощем і відблисками блискавок.

Politeka.net розповість про найважливіші традиції, прикмети і чого не можна робити в цей день.

Історія свята

Батько святої був язичницьким жерцем. Дівчина сповідувала себе християнкою, після чого її змушували зректися віри і принести жертву ідолам. Після відмови це зробити, її посадили у в'язницю, а пізніше обезголовили.

У Католицькій Церкві Маргариту включають в список 14 святих помічників – древніх святих, які допомагали людям при різних обставинах. У православ'ї Свята Маргарита відома під ім'ям Марини.

Що можна і не рекомендується робити 30 липня

Не можна робити імпульсивні покупки. Тих, хто сьогодні зможе взагалі не витрачати гроші, чекає поліпшення фінансового становища.

Заборонялося дивитися на блискавку. Згідно з повір'ями, якщо сьогодні буде гроза і людина подивиться на неї, то вона навіки осліпне. І уникнути цієї трагедії неможливо. Тому краще закрити вікна шторами.

Сьогодні потрібно обов'язково їсти рибні страви. Люди вірили, що риба в цей день приносить удачу, успіх і благополуччя.

Робити пропозицію руки і серця. Весілля теж краще на цей день не планувати.

Прикмети 30 липня

Якщо в цей день гроза - до дощової осені і зими з хуртовинами.

Якщо 30 липня видалося спекотним і без дощів, взимку буде мало снігу і холодно.

Сьогоднішні сни віщі і збуваються через місяць.

Якщо в цей день окремі звуки стають голосніше - чекайте негоди.

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