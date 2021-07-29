Этот день важен для православных

В народе отмечают праздник огненной Марии

Православные христиане 30 июля вспоминают святую Марину (Маргариту) Антиохийскую и Лазаря Галисийского. У наших предков они ассоциировались с дождем и отблесками молний.

Politeka.net расскажет о самых важных традициях, приметах и чего нельзя делать в этот день.

История праздника

Отец святой был языческим жрецом. Девушка исповедовала себя христианкой, после чего ее заставляли отречься от веры и принести жертву идолам. После отказа это сделать, ее посадили в тюрьму, а позже обезглавили.

В католической церкви Маргариту включают в список 14 святых помощников – древних святых, которые помогали людям при различных обстоятельствах. В православии Святая Маргарита известна под именем Марины.

Что можна и не рекомендуется делать 30 июля

Нельзя делать импульсивные покупки. Тех, кто сегодня сможет вообще не тратить деньги, ждет улучшение финансового положения.

Запрещалось смотреть на молнию. Согласно поверьям, если сегодня будет гроза и человек посмотрит на нее, то он навеки ослепнет. И избежать этой трагедии невозможно. Поэтому лучше закрыть окна шторами.

Сегодня нужно обязательно кушать рыбные блюда. Люди верили, что рыба в этот день приносит удачу, успех и благополучие.

Делать предложение руки и сердца. Свадьбу тоже лучше на этот день не планировать.

Приметы 30 июля

Если в этот день гроза — к дождливой осени и зиме с метелями.

Если 30 июля выдалось жарким и без дождей, зимой будет мало снега и холодно.

Сегодняшний сны вещие и сбываются через месяц.

Если в этот день отдельные звуки становятся громче – ждите ненастья.

Напомним, "Херувимская песнь" в исполнении хора Десятинного монастыря УПЦ заняла первое место в конкурсе.

Как сообщала Politeka, мощная молитва о детях: как защитить самых дорогих от сглаза и несчастья.

Также Politeka писала, как будут наказывать священников за церковные правонарушения: утвержден документ.