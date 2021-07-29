В народе отмечают праздник огненной Марии
Православные христиане 30 июля вспоминают святую Марину (Маргариту) Антиохийскую и Лазаря Галисийского. У наших предков они ассоциировались с дождем и отблесками молний.
Politeka.net расскажет о самых важных традициях, приметах и чего нельзя делать в этот день.
История праздника
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В католической церкви Маргариту включают в список 14 святых помощников – древних святых, которые помогали людям при различных обстоятельствах. В православии Святая Маргарита известна под именем Марины.
Что можна и не рекомендуется делать 30 июля
Нельзя делать импульсивные покупки. Тех, кто сегодня сможет вообще не тратить деньги, ждет улучшение финансового положения.
Запрещалось смотреть на молнию. Согласно поверьям, если сегодня будет гроза и человек посмотрит на нее, то он навеки ослепнет. И избежать этой трагедии невозможно. Поэтому лучше закрыть окна шторами.
Сегодня нужно обязательно кушать рыбные блюда. Люди верили, что рыба в этот день приносит удачу, успех и благополучие.
Делать предложение руки и сердца. Свадьбу тоже лучше на этот день не планировать.
Приметы 30 июля
Если в этот день гроза — к дождливой осени и зиме с метелями.
Если 30 июля выдалось жарким и без дождей, зимой будет мало снега и холодно.
Сегодняшний сны вещие и сбываются через месяц.
Если в этот день отдельные звуки становятся громче – ждите ненастья.
Напомним, "Херувимская песнь" в исполнении хора Десятинного монастыря УПЦ заняла первое место в конкурсе.
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