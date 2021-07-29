Плавець вільним стилем Михайло Романчук здобув ще одну медаль для України на Олімпіаді в Токіо

У запливі на 800 метрів, від якого вся країна чекала золоту перемогу, Михайло Романчук виявився третім. Все вирішилося на фініші і перші три результати вклалися в пів секунди.

Романчук, який показав найкращий час у кваліфікації і встановив новий олімпійський рекорд, у фіналі проплив на одну секунду гірше, ніж вчора.

Цього вистачило американцеві Роберту фінку і італійцеві Грегоріо Пальтрінері, щоб випередити нашого плавця. Ще один українець-Сергій Фролов-фінішував шостим, відставши від переможця на 3,24 секунди.

Ця медаль у плаванні стала для України першою з 2004 року, коли Яна Клочкова двічі тріумфувала на Олімпіді в Афінах, завоювавши золото на дистанціях 200 і 400 метрів.

Бронза Михайла Романчука стала 4 четвертою в заліку України на цих Олімпійських іграх.

Нагадаємо, українці назвали нову форму олімпійської збірної найгіршою за всі роки.

Як повідомляла Politeka, на майбутній Токійській Олімпіаді ми можемо сміливо розраховувати на чотири золоті медалі і срібло.

Також Politeka писала, що Світоліна після вильоту з Вімблдону націлилася на золото Олімпіади.