Що потрібно знати школярам і їх батькам

Школи продовжать роботу при посиленні карантину при декількох умовах

Україна змушена посилювати карантинні заходи через спалах нового штаму коронавірусу "Дельта". Це стосується і роботи українських шкіл.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко в середу, 28 липня, під час засідання Кабінету Міністрів.

За його словами, умови роботи навчальних закладів з 1 вересня будуть змінені, але не завжди це означатиме припинення занять для школярів.

Навчальні заклади будуть переведені на нові умови роботи з відповідними карантинними обмеженнями, якщо якийсь з регіонів України вийде з "зеленої" зони епідеміологічної небезпеки і потрапить в будь-яку іншу.

Міністр уточнив, щоб навчальний заклад продовжував працювати, йому потрібно мати мінімум 80% повністю імунізованих співробітників.

Варто відзначити, що в МОЗ також анонсували нові заходи безпеки і контролю на кордоні України.

Особливому контролю підлягають вакциновані іноземці та громадяни з Росії та Індії. Якщо вони провели 7 днів в цих країнах, то повинні пройти обов'язкову самоізоляцію терміном 14 днів без можливості її припинення.

Нагадаємо, що українців попередили про третю хвилю ковіда, почалася підготовка.

Як повідомляла Politeka раніше, четверта хвиля коронавірусу, в МОЗ назвали терміни і чим буде відрізнятися.

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