В Україні кілька мільйонів сімей, у яких немає лічильників на газ. Відповідно до закону, їм можуть припинити його постачання
Законом Про комерційний облік газу передбачено відключення від газу тих квартир і будинків, у яких немає лічильників. Так, відключення відбудуться, якщо прилади обліку не будуть встановлені до 2023 року.
При цьому в Міністерстві енергетики зазначили, що комерційним обліком газу не забезпечили на 100% жителів квартир і приватних будинків, де блакитне паливо використовується тільки для приготування їжі, пише Обозреватель.
У міністерстві повідомили, що з 12,5 млн споживачів газу у 2,25 млн зараз немає приладів обліку, і 2,15 млн сімей, які використовують блакитне паливо тільки для приготування їжі також без лічильників.
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Підкреслимо, що українців, які відмовляться від установки лічильників, можуть перевести на граничні норми споживання газу. Наприклад, зараз сім'я з трьох осіб, яка користується тільки газовою плитою, платить 9,8 куб, а за новими нормами - 29,4 куб.Таким чином, сума в платіжці зросте в три рази.
Зазначимо, газ людям без лічильників планували відключати з 1 січня 2021-го, але терміни тоді перенесли. На той момент без лічильників залишалися дев'ять мільйонів сімей, за рік ситуацію повинні будуть виправити.
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