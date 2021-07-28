В Україні кілька мільйонів сімей, у яких немає лічильників на газ. Відповідно до закону, їм можуть припинити його постачання

Законом Про комерційний облік газу передбачено відключення від газу тих квартир і будинків, у яких немає лічильників. Так, відключення відбудуться, якщо прилади обліку не будуть встановлені до 2023 року.

При цьому в Міністерстві енергетики зазначили, що комерційним обліком газу не забезпечили на 100% жителів квартир і приватних будинків, де блакитне паливо використовується тільки для приготування їжі, пише Обозреватель.

У міністерстві повідомили, що з 12,5 млн споживачів газу у 2,25 млн зараз немає приладів обліку, і 2,15 млн сімей, які використовують блакитне паливо тільки для приготування їжі також без лічильників.

Підкреслимо, що українців, які відмовляться від установки лічильників, можуть перевести на граничні норми споживання газу. Наприклад, зараз сім'я з трьох осіб, яка користується тільки газовою плитою, платить 9,8 куб, а за новими нормами - 29,4 куб.Таким чином, сума в платіжці зросте в три рази.

Зазначимо, газ людям без лічильників планували відключати з 1 січня 2021-го, але терміни тоді перенесли. На той момент без лічильників залишалися дев'ять мільйонів сімей, за рік ситуацію повинні будуть виправити.

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