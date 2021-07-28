Небезпечно для дітей і дорослих

Українців попередили про небезпечні пляжі

Вода на двох черкаських пляжах не відповідає гігієнічним вимогам, а на одному з них взагалі були виявлені яйця гельмінтів.

Такі тривожні результати опублікували у прес-службі Держпродспоживслужби Черкаської області.

Експерти відібрали і перевірили проби річкової води на кількох комунальних пляжах міста: Сосновський-1", "Казбетський", "Митницький", а також на пляжі розважально-оздоровчого комплексу "Бочка".

Не відповідали гігієнічним вимогам за мікробіологічними та фізико-хімічними показниками вода на пляжах "Соснівський-1" та розважально-оздоровчого комплексу "Бочка". Крім того, на пляжі "Бочка" виявлені яйця токсокар.

Варто відзначити, що токсокари, потрапляючи в організм людини, супроводжують ураження різних життєво важливих органів і тканин (легенів, мозку, очей, печінки, нирок, серця і т.п.). Дорослі паразити живуть в тонкій кишці не тільки собак і кішок, а й інших тварин — вовків, лисиць і песців.

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