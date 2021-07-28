Украинцев предупредили об опасных пляжах
Вода на двух черкасских пляжах не соответствует гигиеническим требованиям, а на одном из них вообще были обнаружены яйца гельминтов.
Такие тревожные результаты опубликовали в пресс-службе Госпродпотребслужбы Черкасской области.
Эксперты отобрали и проверили пробы речной воды на нескольких коммунальных пляжах города: Сосновский-1", "Казбетский", "Митницкий", а также на пляже развлекательно-оздоровительного комплекса "Бочка".
Дочь Пугачевой Орбакайте сразила образом в обтягивающем платье и коже: "С возрастом все..."
Осадчая в трусах и майке рассказала о сложностях третьей беременности: "Будет мальчик"
Финалист "Холостячки" Тригубенко рассказал о своей любви, светясь от счастья: "Мне не хватает слов..."
Тело известного актера-красавчика нашли в собственном доме, ему было всего 45 лет: подробности трагедии
48-летняя Руслана на яхте заткнула за пояс Полякову и Гросу: "Стальной пресс тут только у одной"
Не соответствовали гигиеническим требованиям по микробиологическим и физико-химическим показателям вода на пляжах "Сосновский-1" и развлекательно-оздоровительного комплекса "Бочка". Кроме того, на пляже "Бочка" обнаружены яйца токсокар.
Стоит отметить, что токсокары, попадая в организм человека, сопровождают поражение различных жизненно важных органов и тканей (легких, мозга, глаз, печени, почек, сердца и т.п.). Взрослые паразиты живут в тонкой кишке не только собак и кошек, но и других животных — волков, лисиц и песцов.
Напомним, отдыхающих напугали огромные медузы на пляжах Одессы, видео.
Как сообщала Politeka, полчища насекомых захватили украинские пляжи вслед за медузами и блохами.
Также Politeka писала про нашествие медуз и морских блох: ситуация в Азовском море резко изменилась.