Украинцев предупредили об опасных пляжах

Вода на двух черкасских пляжах не соответствует гигиеническим требованиям, а на одном из них вообще были обнаружены яйца гельминтов.

Такие тревожные результаты опубликовали в пресс-службе Госпродпотребслужбы Черкасской области.

Эксперты отобрали и проверили пробы речной воды на нескольких коммунальных пляжах города: Сосновский-1", "Казбетский", "Митницкий", а также на пляже развлекательно-оздоровительного комплекса "Бочка".

Не соответствовали гигиеническим требованиям по микробиологическим и физико-химическим показателям вода на пляжах "Сосновский-1" и развлекательно-оздоровительного комплекса "Бочка". Кроме того, на пляже "Бочка" обнаружены яйца токсокар.

Стоит отметить, что токсокары, попадая в организм человека, сопровождают поражение различных жизненно важных органов и тканей (легких, мозга, глаз, печени, почек, сердца и т.п.). Взрослые паразиты живут в тонкой кишке не только собак и кошек, но и других животных — волков, лисиц и песцов.

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