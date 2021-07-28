Украинцев в ближайшее время ждут новые выплаты материальной помощи, однако рассчитаны они только на определенную категорию граждан

В преддверии нового учебного года деньги получат малообеспеченные многодетные семьи, рассказал на брифинге пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров. По его словам, речь идет о сумме в 2 тысячи гривен на одного ребенка.

По подсчетам чиновников, всего по Украине такие выплаты должны получить 150 тысяч детей. Всего на данную инициативу из бюджета выделено 300 миллионов гривен.

Никифоров уточнил, что постановление о предоставлении такой материальной помощи пока только проходит согласование, однако уже сейчас в правительстве уже сейчас готовятся выделить деньги на выплаты, чтобы у получателей была возможность использовать их до начала занятий в школах.

Ожидается, что эти деньги помогут родителям подготовить детей к школе.

Никифоров заявил, что подписанное постановление должно появиться «очень скоро».

Стоит отметить, что малообеспеченными в Украине считаются семьи, в которых общий среднемесячный доход по не зависящим от них причинам ниже уровня обеспечения прожиточного минимума.

Напомним, в июле пересчитают субсидии украинцев: кому не повезет.

Как сообщала Politeka, украинцев могут оставить без наследства, появились подробности.

Также Politeka писала, что компенсации за карантин получат не все украинцы, в Кабмине рассказали, кого изъяли из перечня.