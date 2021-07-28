Українець вирішив заробити грошей закордоном і потрапив у біду

Про це розповіли на сторінці Міністерства соціальної політики України у Фейсбук.

Антон дізнався, що крім двох діток, його кохана чекає третього. Тоді він зважився поїхати на заробітки.

Чоловік вирішив ризикнути, адже витрати їх сім'ї незабаром зростатимуть, а вдома прибуткової роботи не було.

Звернувшись в агентство-посередник, він вибрав варіант працевлаштування на будівництво в одній з європейських країн. Зарплату обіцяли близько 2000 євро на місяць, також обіцяли зручні умови життя, харчування та сніданки, а також безкоштовний переїзд до роботи.

Робочої візи не вимагали, але аргументували тим, що оформляти її будуть довго. До слова, Антон планував повернутися до народження дитини.

Переїздом займався роботодавець.

Коли Антон приїхав, у нього відібрали речі - посвідчення, мобільні та деякі особисті речі. Також українця змусили поставити підписи на незрозумілому документі.

Заселили його в зруйновану будівлю, їжа була поганою, а воду давали по годинах.

Працювати доводилося важко і більше 12-14 годин на добу.

Щоб Антон не втік, роботодавці шантажували сім'єю, натякали, що можуть нашкодити рідним, за кожним українця кроком спостерігала охорона.

На будівництві українець часто травмувався, він пробивав ногу цвяхом-це його і врятувало.

"57% постраждалих українців експлуатується саме в будівництві. Перевір агентство-посередника з працевлаштування, коли ти шукаєш кращої частки і більшого заробітку. І ніколи не віддавай свій паспорт!"- попередили в Міністерстві соцполітики.

До слова, минулого року в Польщі зафіксовано 643 випадки смерті громадян України, а в 2019 році – 619.

Примітно, в Польщі за приблизною статистикою знаходиться від 900 тисяч до 1,1 мільйона українських мігрантів. Найчастіше українці беруться за роботу, умови якої відрізняються для поляків. Зокрема, робочий день українців довший, вони займаються менш кваліфікованою роботою і отримують меншу зарплату.

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