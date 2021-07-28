Вони нікуди не поділися!

На популярному українському курорті медузи залишають отруту у воді

Про це повідомила відпочиваюча Яна Пахомова.

За словами дівчини, медузи в Кирилівці поводяться агресивно, відпочиваючих через це на пляжах мало.

"Я зайшла у воду і вони прямо під ногами. Вони просто атакують. Людей купається дуже мало. Я купалася ближче до обіду. На обличчі неприємні відчуття-пече.

І на ногах теж. Тобто медузи отруйні, залишають свої отрути у воді. Є і блакитні, і білі, і з облямівками. Це центральний пляж", - розповіла Яна.

До слова, курортники були змушені власноруч чистити море від медуз.

У Приморському Посаді Запорізької області відпочиваючих на Азовському морі атакує навала медуз. Їх так багато, що туристи змушені самі їх збирати і відвозити від берега.

Від медуз зараз страждають Бердянськ, Приморськ і Приморський Посад. До берега підпливають медузи-корнероти, які боляче жалять.

Відпочиваючі самі намагаються почистити море: дістають медуз з води і "складують" на пляжах. Подекуди вивозять тачками, як чоловік на пляжі в Приморському Посаді.



Відпочиваючі повідомляють, що через мертві медузи по пляжу розноситься сморід.

Нагадаємо, відпочиваючих налякали величезні Медузи на пляжах Одеси, відео.

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