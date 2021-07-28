На популярном украинском курорте медузы оставляют яд в воде
Об этом сообщила отдыхающая Яна Пахомова.
По словам девушки, медузы в Кирилловке ведут себя агрессивно, отдыхающих из-за этого на пляжах мало.
"Я зашла в воду и они прямо под ногами. Они просто атакуют. Людей купается очень мало. Я купалась ближе к обеду. На лице неприятные ощущения - печет.
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И на ногах тоже. То есть медузы ядовитые, оставляют свои яды в воде. Есть и голубые, и белые, и с каёмочками. Это центральный пляж", - рассказала Яна.
К слову, курортники были вынуждены собственноручно чистить море от медуз.
В Приморском посаде Запорожской области отдыхающих на Азовском море атакует нашествие медуз. Их так много, что туристы вынуждены сами их собирать и отвозить от берега.
От медуз сейчас страдают Бердянск, Приморск и Приморский Посад. К берегу подплывают медузы-корнероты, которые больно жалят.
Отдыхающие сами пытаются почистить море: достают медуз из воды и "складируют" на пляжах. Кое-где вывозят тачками, как мужчина на пляже в Приморском Посаде.
Отдыхающие сообщают, что из-за мертвых медуз по пляжу разносится вонь.
Напомним, отдыхающих напугали огромные медузы на пляжах Одессы, видео.
Как сообщала Politeka, полчища насекомых захватили украинские пляжи вслед за медузами и блохами.
Также Politeka писала про нашествие медуз и морских блох: ситуация в Азовском море резко изменилась.