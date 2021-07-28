З'явилася інформація про розшук неповнолітньої

16-річна дівчина Анжеліка Задорожна перестала виходити на зв'язок з батьками. Вона пішла з дому в селі Княжичі біля Броварів ще 26 липня близько 19:30 вечора.

Про це повідомляти Броварське районне управління поліції.

За інформацією Броварського районного управління поліції, на вигляд дівчинці 15-17 років, її зріст 170 см, дівчина має худорляву статуру, волосся чорне до плечей, макушка фарбована в червоний колір, обличчя овальне, а очі зелені.

На момент зникнення була одягнена у футболку чорного кольору з малюнком у вигляді блакитної планети і написом UNIVERSAL, джинси чорного кольору, кросівки текстильні білого кольору на шнурках.

У поліції просять усіх, хто має будь-яку інформацію про зниклу, повідомляти їм будь-яким зручним способом: дзвонити за номером " 102" або звернутися до найближчого відділення поліції.

ОНОВЛЕНО: варто відзначити, що станом на 13: 30 в поліції Київської області повідомили, що дівчина схожа на Анжеліку знайшлася.

В Україні щорічно пропадають близько 14 тисяч дітей. Але, згідно з офіційною статистикою, в 97% випадків дітей знаходять в першу ж добу.

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