З'явилася інформація про розшук неповнолітньої
16-річна дівчина Анжеліка Задорожна перестала виходити на зв'язок з батьками. Вона пішла з дому в селі Княжичі біля Броварів ще 26 липня близько 19:30 вечора.
Про це повідомляти Броварське районне управління поліції.
За інформацією Броварського районного управління поліції, на вигляд дівчинці 15-17 років, її зріст 170 см, дівчина має худорляву статуру, волосся чорне до плечей, макушка фарбована в червоний колір, обличчя овальне, а очі зелені.
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На момент зникнення була одягнена у футболку чорного кольору з малюнком у вигляді блакитної планети і написом UNIVERSAL, джинси чорного кольору, кросівки текстильні білого кольору на шнурках.
У поліції просять усіх, хто має будь-яку інформацію про зниклу, повідомляти їм будь-яким зручним способом: дзвонити за номером " 102" або звернутися до найближчого відділення поліції.
ОНОВЛЕНО: варто відзначити, що станом на 13: 30 в поліції Київської області повідомили, що дівчина схожа на Анжеліку знайшлася.
В Україні щорічно пропадають близько 14 тисяч дітей. Але, згідно з офіційною статистикою, в 97% випадків дітей знаходять в першу ж добу.
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