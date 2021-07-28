Появилась информация о розыске несовершеннолетней
16-летняя девушка Анжелика Задорожная перестала выходить на связь с родителями. Она ушла из дома в селе Княжичи у Броваров еще 26 июля около 19:30 вечера.
Об этом сообщает Броварское районное управление полиции.
По информации Броварского районного управления полиции, на вид девочке 15-17 лет, ее рост 170 см, девушка имеет худощавое телосложение, волосы черные до плеч, макушка крашеная в красный цвет, лицо овальное, а глаза зеленые.
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На момент пропажи была одета в футболку черного цвета с рисунком в виде голубой планеты и надписью UNIVERSAL, джинсы черного цвета, кроссовки текстильные белого цвета на шнурках.
В полиции просят всех, кто имеет какую-либо информацию о пропавшей, сообщать им любым удобным способом: звонить по номеру "102" или обратиться в ближайшее отделение полиции.
ОБНОВЛЕНИЕ: стоит отметить, что по состоянию на 13:30 в полиции Киевской области сообщили, что девушка похожая на Анжелику нашлась.
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