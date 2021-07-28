У Києві стався масовий мор риби і качок

Про це повідомляє Державна екологічна інспекція.

Так, фахівцями Головного управління Держпродспоживслужби в Києві були відібрані проби води і тушки качок для проведення досліджень.

Результати дослідження за фактом масової загибелі риби та качок у Голосіївському парку показали перевищення вмісту ртуті.

З результатами досліджень можна ознайомитися тут.

Комунальне підприємство з утримання зелених насаджень Голосіївського району подало заяву в поліцію.

Жителі Голосіївського району поскаржилися, що вода в ставках і озерах району останнім часом має неприємний запах, а в окремих водоймах в останні тижні вона змінювала свій колір на коричневий.

До слова, мор риби в ставках Голосієво спостерігають вже не перший раз, а ось випадки загибелі качок місцеві жителі пригадати не змогли. Деякі навіть припустили, що качок хтось отруїв.

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