У Києві стався масовий мор риби і качок
Про це повідомляє Державна екологічна інспекція.
Так, фахівцями Головного управління Держпродспоживслужби в Києві були відібрані проби води і тушки качок для проведення досліджень.
Результати дослідження за фактом масової загибелі риби та качок у Голосіївському парку показали перевищення вмісту ртуті.
З результатами досліджень можна ознайомитися тут.
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Комунальне підприємство з утримання зелених насаджень Голосіївського району подало заяву в поліцію.
Жителі Голосіївського району поскаржилися, що вода в ставках і озерах району останнім часом має неприємний запах, а в окремих водоймах в останні тижні вона змінювала свій колір на коричневий.
До слова, мор риби в ставках Голосієво спостерігають вже не перший раз, а ось випадки загибелі качок місцеві жителі пригадати не змогли. Деякі навіть припустили, що качок хтось отруїв.
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