В Киеве произошел массовый мор рыбы и уток

Об этом сообщает Государственная экологическая инспекция.

Так, специалистами Главного управления Госпродпотребслужбы в Киеве были отобраны пробы воды и тушки уток для проведения исследований.

Результаты исследования по факту массовой гибели рыбы и уток в Голосеевском парке показали превышение содержания ртути.

С результатами исследований можно ознакомиться здесь.

Коммунальное предприятие по содержанию зеленых насаждений Голосеевского района подало заявление в полицию.

Жители Голосеевского района пожаловались, что вода в прудах и озерах района в последнее время имеет неприятный запах, а в отдельных водоемах в последние недели она меняла свой цвет на коричневый.

К слову, мор рыбы в прудах Голосеево наблюдают уже не первый раз, а вот случаи гибели уток местные жители припомнить не смогли. Некоторые даже предположили, что уток кто-то отравил.

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