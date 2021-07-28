Київські маршрутки працюватимуть за новими правилами
Про це повідомили в міській держадміністрації.
Тепер в салоні повинні дотримуватися температурного режиму: влітку - не більше + 22 градусів, взимку – не менше 15 градусів.
Заборонено забруднення салону, як шумове так і візуальне: музика, плакати, іграшки.
В автобусі має бути як мінімум п'ять кнопок зупинки на вимогу.
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Водії повинні бути в уніформі, кожен повинен пройти курс домедичної допомоги та інструктаж по посадці / висадці пасажирів з інвалідністю.
Категорично заборонено курити в салоні.
Водії та кондуктори повинні спілкуватися з пасажирами українською мовою.
За кабіною обов'язково повинен висіти плакат з такою інформацією:
ідентифікатори перевізника;
особа водія: його фото, дата народження, прізвище, ім'я, по батькові, номер водійського посвідчення;
способи зворотного зв'язку для пасажирів;
права та обов'язки водія і пасажирів.
Нагадаємо, у Києві затримали двох водіїв маршруток.
Про це повідомляє прес-служба патрульної поліції.
Поліцейські під час спілкування з водієм виявили у нього явні ознаки наркотичного сп'яніння.
Пройти тест на наявність наркотиків у встановленому законом порядку чоловік відмовився.
Другого водія патрульні зупинили на вулиці Малиновського.
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