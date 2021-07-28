Київські маршрутки працюватимуть за новими правилами

Про це повідомили в міській держадміністрації.

Тепер в салоні повинні дотримуватися температурного режиму: влітку - не більше + 22 градусів, взимку – не менше 15 градусів.

Заборонено забруднення салону, як шумове так і візуальне: музика, плакати, іграшки.

В автобусі має бути як мінімум п'ять кнопок зупинки на вимогу.

Водії повинні бути в уніформі, кожен повинен пройти курс домедичної допомоги та інструктаж по посадці / висадці пасажирів з інвалідністю.

Категорично заборонено курити в салоні.

Водії та кондуктори повинні спілкуватися з пасажирами українською мовою.

За кабіною обов'язково повинен висіти плакат з такою інформацією:

ідентифікатори перевізника;

особа водія: його фото, дата народження, прізвище, ім'я, по батькові, номер водійського посвідчення;

способи зворотного зв'язку для пасажирів;

права та обов'язки водія і пасажирів.

Нагадаємо, у Києві затримали двох водіїв маршруток.

Про це повідомляє прес-служба патрульної поліції.

Поліцейські під час спілкування з водієм виявили у нього явні ознаки наркотичного сп'яніння.

Пройти тест на наявність наркотиків у встановленому законом порядку чоловік відмовився.

Другого водія патрульні зупинили на вулиці Малиновського.

До слова, на київській трасі перекинулася маршрутка з пасажирами, кадри: "8 осіб...."

Як повідомляла Politeka, люди вискакували з палаючої маршрутки в Харкові: перші кадри з місця НП

Також Politeka писала, що Tesla на швидкості протаранила маршрутку: кричущі кадри аварії в Києві.