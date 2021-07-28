У Києві в підземному переході "оригінально відремонтували" аварійну колону

Так, на станції метро "Святошин" стали з'являтися тріщини на колоні. Працівники метрополітену вирішили просто замотати шматки плит скотчем, щоб ті не відпали, про це розповів журналіст Олександр Рудоманов у Facebook.

"Якщо ви не можете щось полагодити за допомогою скотча, це означає лише одне-ви взяли мало скотча», — написав Олександр.

Нагадаємо, що нещодавно Київська станція метро "Академмістечко" через потужну зливу перетворилася на бурхливу гірську річку.

На Вітряних горах провалився асфальт, через це рух 72-го автобуса затримувався.

Вулиця Автозаводська "потонула", рух транспорту було ускладнено.

Також вулиця Борщагівська була затоплена, вздовж швидкісного трамвая легковикам було майже по сто метрів води.

Крім того станцію "Берестейська" також підтопила сильна злива – її закрили на вхід і вихід.

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